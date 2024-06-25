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Сегодня, 12:08

В «Сибири» отреагировали на вторую победу Тарасенко в Кубке Стэнли

Алина Савинова
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«Сибирь» поздравила российского форварда «Флориды» Владимира Тарасенко с завоеванием второго Кубка Стэнли в карьере.

«Владимир Тарасенко — двукратный обладатель Кубка Стэнли! Поздравляем нашего воспитанника!» — говорится в заявлении клуба.

Сергей Бобровский с&nbsp;Кубком Стэнли. «Звучит хорошо». Бобровский, Куликов и Тарасенко завоевали Кубок Стэнли с «Флоридой»

25 июня «пантеры» в седьмом матче финала плей-офф НХЛ обыграли «Эдмонтон» (2:1) и выиграли серию со счетом 4-3. «Флорида» впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Тарасенко начал заниматься хоккеем в Новосибирске. За «Сибирь» он выступал с 2008 по 2012 год, после чего перешел в СКА, а затем в «Сент-Луис», вместе с которым выиграл первый Кубок Стэнли в 2019 году.

Источник: https://t.me/hockeyclubsibir/8987
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Сибирь
ХК Флорида Пантерз
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