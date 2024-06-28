В США назвали Бобровского лучшим российским вратарем в истории НХЛ

Журналист издания The Athletic Джесси Грейнджер оценил вклад голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в победу команды в Кубке Стэнли-2024.

В решающей серии плей-офф НХЛ «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в серии до четырех побед (4-3).

«Он лучший российский вратарь в истории НХЛ. Он помог вдохновить нынешнее поколение российских вратарей, которые недавно пришли к власти в НХЛ. Василевский, Шестеркин и Сорокин играют во взрывном стиле игры, очень похожем на стиль Бобровского. Даже в нынешнем виде победы в понедельник вечером может быть достаточно, чтобы сделать его членом Зала славы», — написано в статье.

В прошедшем сезоне Бобровский провел 58 матчей за команду в регулярном чемпионате, совершил 91,5 процента сейвов и 6 раз сыграл на ноль.