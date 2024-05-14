Американский журналист Киллер: «Колорадо» давал Ничушкину второй шанс. Он все испортил»

Американский журналист The Denver Post Шон Киллер прокомментировал отстранение форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина.

«Два плей-офф подряд. Два удаления из плей-офф подряд у Валерия Ничушкина. Все было великолепно, но это твоя остановка. Поезду «Эвеланш» нужны двигатели, на которые он может положиться. Вы плачете по этому человеку. Вы злитесь из-за потери. Вы задаетесь вопросом о руководстве, которое защищало и помогало проблемному нападающему. Только для того, чтобы он снова сгорел. Все кончено. Пора. Если он не может помочь вам поднять еще один кубок, пришло время отказаться от него. Пусть кто-нибудь другой возьмет на себя эту задачу», — написал Киллер.

14 мая стало известно, что Ничушкин отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков. 29-летний россиянин не примет участия в плей-офф НХЛ, в том числе во втором раунде против «Далласа».

С 15 января Ничушкин проходил программу помощи игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера. Год назад он был отстранен от игры во время серии первого раунда плей-офф с «Сиэтлом», который выбил чемпионов-2022 из Кубка Стэнли.

В текущем сезоне Ничушкин провел 8 матчей в плей-офф, в которых набрал 10 (9+1) очков.