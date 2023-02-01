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Сегодня, 07:35

В США подсчитали, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Американский телеканал NBC Cports опубликовал расчеты результативности нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Если 37-летний россиянин продолжит забивать в нынешнем темпе, то сможет догнать Уйэна Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ в ноябре 2024 года. Он движется в темпе 50,3 гола за сезон, поэтому ему понадобится 135 матчей.

На данный момент у Овечкина 812 голов за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он идет на втором месте, уступая Гретцки, который забросил 894 шайбы.

В текущем сезоне российский форвард провел 51 матч за «Вашингтон» и набрал 54 (32+22) очка.

Александр Овечкин. Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 812-го гола Александра

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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