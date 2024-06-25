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Сегодня, 10:52

В США развернули флаг России на трибуне после победы «Флориды» в финале Кубка Стэнли

Ана Горшкова
Корреспондент
Российский флаг на трибуне после победы «Флориды».
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Болельщики развернули флаг России на трибуне арены в Санрайзе во время празднования победы «Флориды» в Кубке Стэнли-2024.

В седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» со счетом 2:1. Российский вратарь команды Сергей Бобровский сделал 23 сейва, защитник Дмитрий Куликов отдал голевую передачу, а еще один россиянин Владимир Тарасенко остался без результативных действия.

«Флорида» выиграла финальную серию со счетом 4-3 и впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли. Бобровский и Куликов также впервые взяли этот трофей, а Тарасенко — во второй раз.

Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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