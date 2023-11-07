В «Тампе» ожидают возвращения Василевского в конце ноября

Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал, когда ожидается возвращение вратаря Андрея Василевского в состав.

«Сейчас наш ориентир — День благодарения (23 ноября. — Прим. «СЭ»). Он делает большие успехи. И предпочел бы делать больше, чем может сейчас. График все тот же, но думаю, что он вернется в интервале между Днем благодарения и 1 декабря», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

В конце сентября сообщалось, что 29-летний Василевский перенес микродискэктомию по поводу грыжи поясничного диска и в связи с этим пропустит два месяца в НХЛ.

Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. На данный момент команда занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков за 8 игр.