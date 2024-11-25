В «Торонто» почтили память Родиона Амирова

Сегодня, 20:10
В «Торонто Мэйпл Лифс» почтили память покойного российского хоккеиста Родиона Амирова.
Канадский клуб НХЛ проводил акцию в поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями. В ее рамках капитан команды Джон Таварес сфотографировался с табличкой с надписью «Я борюсь ради Родиона».
Россиянин скончался от рака головного мозга 14 августа 2023 года, ему был 21 год. Амиров был выбран «Торонто» на драфте-2020 под общим 15-м номером.
Нападающий был воспитанником системы «Салавата Юлаева» и выступал за уфимский клуб в КХЛ с 2019 по 2022 год.