Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:10

В «Торонто» почтили память Родиона Амирова

Telegram Дзен

В «Торонто Мэйпл Лифс» почтили память покойного российского хоккеиста Родиона Амирова.

Канадский клуб НХЛ проводил акцию в поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями. В ее рамках капитан команды Джон Таварес сфотографировался с табличкой с надписью «Я борюсь ради Родиона».

Джон Таварес.
Фото Соцсети ХК Торонто

Россиянин скончался от рака головного мозга 14 августа 2023 года, ему был 21 год. Амиров был выбран «Торонто» на драфте-2020 под общим 15-м номером.

Нападающий был воспитанником системы «Салавата Юлаева» и выступал за уфимский клуб в КХЛ с 2019 по 2022 год.

Источник: ХК Торонто
Джон Таварес
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Родион Амиров

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Украинская журналистка призвала Илона Маска провести аудит на Украине
Вратарь Шунин и модель Григорьева воспитывают двоих детей
В промзоне на юге Москвы произошел пожар на 2,5 тыс. кв. м
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Мирошник заявил о попытке ВСУ устроить в Селидово «вторую Бучу»
Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Сегодня
Вчера
Неделя