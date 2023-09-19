В Торонто прошел первый в истории драфт Профессиональной женской хоккейной лиги

Первый в истории драфт североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) состоялся в Торонто.

Больше всего клубы PWHL выбрали канадок (47 человек), на втором месте американки (29), на третьем — чешки (5). Всего было задрафтовано 13 европеек — помимо пяти чешек и Мюллер, две шведки (Эмма Содерберг и Лина Юнгблом), две финки (Сюзанна Тапани и Минтту Туоминен), француженка Хлоя Орар, немка Сара Абстрайтер и австрийка Тереза Шафцаль. Также была выбрана хоккеистка сборной Китая Ханна Миллер («Торонто»).