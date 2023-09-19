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Сегодня, 09:34

В Торонто прошел первый в истории драфт Профессиональной женской хоккейной лиги

Виктория Кравченко
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Первый в истории драфт североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) состоялся в Торонто.

Больше всего клубы PWHL выбрали канадок (47 человек), на втором месте американки (29), на третьем — чешки (5). Всего было задрафтовано 13 европеек — помимо пяти чешек и Мюллер, две шведки (Эмма Содерберг и Лина Юнгблом), две финки (Сюзанна Тапани и Минтту Туоминен), француженка Хлоя Орар, немка Сара Абстрайтер и австрийка Тереза Шафцаль. Также была выбрана хоккеистка сборной Китая Ханна Миллер («Торонто»).

Россиянок в преддрафтовых списках не было. Сезон PWHL стартует в январе 2024 года.
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