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НХЛ

Сегодня, 10:34

В «Торонто» рассказали о будущем голкипера Самсонова в команде

Виктория Кравченко
Илья Самсонов.
Фото Global Look Press
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Генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг прокомментировал отправку российского вратаря Ильи Самсонова в АХЛ.

«Он был оправлен в АХЛ. На данном этапе он не тренируется и не планирует играть за «Торонто Марлис», но мы используем эту неделю, чтобы дать ему возможность побыть один на один с собой. Самсонов будет работать с тренером вратарей «Марлис» Ханну Тойвоненом, нашей командой тренеров и персоналом вне льда», — цитирует Треливинга сайт НХЛ.

Он отметил, что команда поддерживает игрока и работает с ним, чтобы вернуть его в форму.

Самсонов не был выбран ни одним клубом на драфте отказов и переведен «Торонто» в АХЛ.

В текущем сезоне вратарь провел за «Торонто» 15 матчей, в среднем пропуская 3,94 шайбы, показывая процент сейвов 86,2. Россиянин летом 2023 года заключил контракт с клубом сроком на год с зарплатой 3,55 миллиона долларов за сезон.

Илья Самсонов
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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