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Сегодня, 03:00

В «Ванкувере» прокомментировали обмен Хорвата в «Айлендерс»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Олвин прокомментировал обмен форварда Бо Хорвата в «Айлендерс».

«Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить Бо Хорвата за все, что он сделал для «Кэнакс» за девять сезонов в Ванкувере. Он был великим лидером и представителем нашего хоккейного клуба. Как бы ни было трудно обменять нашего капитана, мы рады добавить в команду высококлассного 25-летнего Энтони Бовилье , молодого центрового Аату Рати и защищенный выбор на драфте в первом раунде. Они станут важной частью нашего развития и роста в будущем», — приводит слова Олвина официальный сайт НХЛ.

Взамен на 27-летнего канадца «Кэнакс» получили форварда Энтони Бовилье, Аату Рати и условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.

В текущем сезоне Хорват провел 49 матчей, в которых набрал 54 (31+23) очка.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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«Ванкувер» обменял Хорвата в «Айлендерс»