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Сегодня, 20:13

В Вашингтоне на катках установили логотип «офис Овечкина»

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» установил логотипы «офиса» российского нападающего Александра Овечкина на некоторых катках столицы США, сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

На логотипе в виде шайбы изображена цифра восемь, игровой номер Овечкина, и написано «офис Ови». «Офисом Овечкина» называют левый круг вбрасывания на площадке, откуда российский хоккеист забросил большое количество своих шайб.

Логотип «офиса Овечкина».

В клубе заявили, что логотип установлен на ограниченное время в 2023 году. Отмечается, что дети в Вашингтоне любят отрабатывать броски в стиле Овечкина из левого круга вбрасывания.

Логотип «офиса Овечкина».

37-летний Овечкин с 2005 года играет за «Вашингтон». Он занимает второе место среди снайперов в истории НХЛ. У россиянина 822 гола за карьеру в лиге, у Уэйна Гретцки — 894. В 2018 году форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном».

Источник: ХК Вашингтон
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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