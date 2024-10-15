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Сегодня, 08:51

В «Вашингтоне» объяснили смену позиции Александра Овечкина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о смене позиции нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина.

Ранее стало известно, что 39-летний россиянин провел тренировку перед матчем с «Вегасом» на правом фланге атаки.

«Мы внесли коррективы в линии атаки, поставив Протаса слева, пытаясь сохранить его сильные стороны. У нас наблюдается переизбыток левых форвардов. Не знаю, не думаю, что это большая перемена. Я часто вижу Овечкина на обеих сторонах льда, поэтому для меня не имеет значения, слева он играет или справа», — приводит слова Карбери RMNB.

«Вашингтон» проведет матч с «Вегасом» 16 октября, начало игры — в 02.00 (мск).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери

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