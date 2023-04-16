В «Вашингтоне» отреагировали на погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказался о влиянии погони нападающего команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки на развитие клуба.

«Погоня за Гретцки повлияет на то, как будет развиваться организация. Вот и все. Мы хотим делать то, что будет лучше для Овечкина и в то же время лучше для организации. Мы изучим рынок свободных агентов. Для меня основная работа будет заключаться в поиске нападающих для топ-6. И затем, основываясь на этом плане, мы посмотрим, что мы можем сделать с защитой. Я буду информировать Овечкина о шагах команды в межсезонье, в том числе о поиске тренера, из уважения к его роли в организации. Мы [уже] говорили в целом о вещах. Я собираюсь общаться с ним: «Вот что мы думаем. Вот сильные стороны этого парня. Вот где ему может понадобиться помощь». Мы будем проводить такие обсуждения», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Овечкин забил 822 гола за карьеру в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков в истории лиги. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

В сезоне-2022/23 «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ. Команда заняла 12-е место в Восточной конференции — 35-37-10.