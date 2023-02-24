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Сегодня, 05:28

В «Вашингтоне» прокомментировали обмен Орлова в «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал обмен российского защитника Дмитрия Орлова и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон».

«Мы хотели бы поблагодарить Дмитрия и Гарнета за их вклад в нашу организацию. Орлов в «Кэпиталз» был почти 14 лет и внес ключевой вклад в победу в Кубке Стэнли в 2018 году. Гарнет был важной частью нашей команды и образцом для подражания за пределами льда. Мы желаем обоим игрокам всего наилучшего в «Бостоне». Эта сделка позволяет нам укрепить драфтовый капитал, чтобы привлекать молодежь и пополнять нашу систему. Хотя этот сезон оказался сложным из-за травм важных игроков, мы можем использовать некоторые из наших текущих активов для переоснащения нашего клуба и создания конкурентоспособного коллектива в будущем», — приводит пресс-служба лиги слова Маклеллана.

Теперь у «Кэпиталз» шесть выборов на драфте НХЛ-2023, включая два пика в первом раунде.

Дмитрий Орлов (слева). «Вашингтон» объявил об обмене российского защитника Орлова в «Бостон»
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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