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Сегодня, 17:13

В «Вашингтоне» рассказали, почему не удалось сохранить защитника Орлова

Мария Гусева
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов.
Фото USA Today Sports
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал, почему клуб обменял российского защитника Дмитрия Орлова в «Бостон».

«Переговоры продолжались до тех пор, пока я не подумал, что Орлов действительно хочет выйти на рынок свободных агентов, — цитирует Washington Hockey Now Маклеллана. - То же самое с Хэтэуэем. Они просто хотели посмотреть, чем могут располагать. И я их не виню, они оба хорошие игроки, они оба отлично вписались в нашу команду, но они хотели посмотреть на предложения от других клубов, поэтому нам нужно было принять решение».

24 февраля «Вашингтон» обменял 31-летнего россиянина и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». За них клуб получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунде-2025 и в третьем раунде-2024.

Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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