0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:17

В «Вашингтоне» считают, что команда способна побороться за Кубок Стэнли в этом и следующем сезонах

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан считает, что его команда способна побороться за Кубок Стэнли в этом и следующем сезонах.

«Мы хотим быть конкурентоспособными в следующем году. И я уверен, что нам по силам побороться за Кубок Стэнли в этом году. У нас отличная команда. Да, сейчас много травм, есть проблемы с обороной. Мы попытались усилить защиту Сандином. Посмотрим, что выйдет из этого. То, что мы сделали много обменов, не выглядит для меня шагом назад. Наоборот, это, возможно, шаг вперед», — приводит официальный сайт НХЛ слова Маклеллана.

«Вашингтон» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 68 очками в 64 матчах.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Обсудить
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Орлов признан первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Торино» О'Райлли сломал палец и выбыл на неопределенный срок