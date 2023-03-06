В «Вашингтоне» считают, что команда способна побороться за Кубок Стэнли в этом и следующем сезонах

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан считает, что его команда способна побороться за Кубок Стэнли в этом и следующем сезонах.

«Мы хотим быть конкурентоспособными в следующем году. И я уверен, что нам по силам побороться за Кубок Стэнли в этом году. У нас отличная команда. Да, сейчас много травм, есть проблемы с обороной. Мы попытались усилить защиту Сандином. Посмотрим, что выйдет из этого. То, что мы сделали много обменов, не выглядит для меня шагом назад. Наоборот, это, возможно, шаг вперед», — приводит официальный сайт НХЛ слова Маклеллана.

«Вашингтон» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 68 очками в 64 матчах.