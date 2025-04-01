В «Вашингтоне» считают, что Овечкин забьет еще пять голов до конца чемпионата НХЛ

«Вашингтон» предположил, на какой отметке по голам остановится капитан команды Александр Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ.

В «Кэпиталз» считают, что 39-летний россиянин забросит до конца регулярного чемпионата пять шайб и, таким образом, побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

В этом сезоне Овечкин отметился 37 голами в 57 матчах за «Вашингтон». Всего за карьеру россиянин забил 890 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда Гретцки (894) ему нужно забросить четыре шайбы, для абсолютного рекорда — пять.

Ранее НХЛ представила график, на котором запечатлено, с каким темпом Овечкин и Гретцки забивали свои голы в лиге.

До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести девять матчей.

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