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Сегодня, 00:15

В «Вашингтоне» высказались об безголевой серии Овечкина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал антирекордную серию российского нападающего Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

«Он получает хорошие шансы и свободное пространство. Он чувствует себя так же уверенно, как и всегда, и знает, что это лишь вопрос времени, когда некоторые из этих шансов начнут приносить пользу. Необходимо сосредоточиться на процессе», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Он также отметил, что необходимо сосредоточение на том, чтобы находить свободное пространство. По его словам, также важно обратить внимание на сменах в зоне защиты и лучше справляться с обработкой шайбы.

«Я думаю, он это знает. Он знает, что его возможности и броски в конечном итоге начнут приносить пользу. И я думаю, что, как только оно произойдет, по мнению Макмайкла, это может привести к снежному кому», — добавил Кабери.

Овечкин впервые в карьере не забил в 11 матчах НХЛ подряд. Последнюю шайбу российский игрок забросил 19 ноября в игре с «Коламбусом».

В сезоне-2023/24 капитан «Кэпиталз» сыграл 26 матчей, в которых набрал (5+11) 16 очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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