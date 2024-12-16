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Сегодня, 10:52

Барбашев получил травму верхней части тела в матче против «Миннесоты»

Алина Савинова
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Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:2).

29-летний россиянин не смог продолжить игру из-за повреждения и после первого периода не появлялся на льду.

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди заявил, у Барбашева травма верхней части тела.

«У нас не будет игр до четверга, мы оценим его состояние по возвращении в Лас-Вегас. Тогда появится ясность, будет ли он играть», — цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне Барбашев принял участие в 31 матче за «Голден Найтс» и набрал 30 (15+15) очков.

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Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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