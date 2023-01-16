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Сегодня, 09:00

В возрасте 52 лет умер «телохранитель» Буре — форвард Джино Оджик

Руслан Минаев
Джино Оджик.
Фото Архив., «СЭ»
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Скончался бывший форвард «Ванкувера» Джино Оджик, сообщает пресс-служба «Кэнакс». Экс-нападающему было 52 года.

О причинах смерти не говорится. В 2014 году у Оджика диагностирован амилоидоз — нарушение белкового обмена. Также у него был сердечный приступ.

«Джино был любимцем болельщиков с самого момента прихода в «Кэнакс». Он вкладывал свои душу и сердце в каждую проведенную на льду смену, а также вдохновил многих и стал воплощением того, что значит быть канадцем. Он был моим близким другом, я мог обратиться к нему за советом и поддержкой. Его будет очень не хватать», — сказал владелец «Ванкувера» Франческо Акилини.

Оджик был выбран «Кэнакс» на драфте НХЛ-1990 года под общим 86-м номером. Он выступал за «Ванкувер» с 1990 по 1998 год.

За время игры в канадском клубе Оджик был тафгаем и считался «телохранителем» россиянина Павла Буре. У Оджика остались восемь детей, одного из которых он назвал в честь Буре.

Всего в НХЛ он провел 605 матчей и набрал 137 (64+73) очков.

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