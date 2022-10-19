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Допинг

Сегодня, 17:11

ВАДА не станет подавать апелляцию на решение ИИХФ по Ничушкину

Анна Горшкова
Корреспондент

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет подавать апелляцию на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о снятии обвинений с нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

«Как и во всех подобных вопросах, ВАДА тщательно изучило это дело и решило не использовать свое право на апелляцию на решение ИИХФ», — сообщили ТАСС в пресс-службе ВАДА.

Во вторник пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что ИИХФ сняла обвинения с Ничушкина и не будет инициировать дисквалификацию игрока за нарушение антидопинговых правил. Организация уведомила хоккеиста о том, что с него сняты все обвинения. Теперь 27-летний россиянин сможет принимать участие в матчах под эгидой ИИХФ.

В ноябре 2021 года стало известно, что допинг-проба Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. В ней нашли тестостерон, из-за чего хоккеист мог получить дисквалификацию на четыре года.

Источник: https://tass.ru/sport/16099709
Валерий Ничушкин
Хоккей
ВАДА
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