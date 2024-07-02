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Сегодня, 07:08

Бердников: «У Кузнецова остался год контракта и ему есть, что доказывать сейчас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Трактора» и «Спартака» Вадим Бердников оценил игру нападающего Евгения Кузнецова в НХЛ. В сезоне-2023/24 форвард был обменян из «Вашингтона» в «Каролину».

«Следующий сезон для него будет важным. У него остался год контракта и ему есть, что доказывать сейчас. Как, в принципе, и всегда. Любой хоккеист работает летом перед сезоном, поэтому, думаю, что Женька просто побольше медиа включил.

Всегда обмен дает определенный толчок, и он сам прекрасно понимает, что может делать на поле больше, чем в этом сезоне. Думаю, следующий год будет для него хорошим. Он должен показать свой хоккей», — цитирует «РБ Спорт» Бердникова.

В сезоне-2023/24 32-летний Кузнецов провел за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ 20 матчей и набрал 7 (2+5) очков. В Кубке Стэнли на его счету 10 игр и 6 (4+2) очков.
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vadim-berdnikov-kuznetsov-sam-prekrasno-ponimaet-chto-mozhet-delat-na-pole-bol-she/
Вадим Бердников
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