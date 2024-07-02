Бердников: «Макдэвид сейчас самая главная звезда в НХЛ и самый популярный игрок»

Бывший нападающий «Трактора» и «Спартака» Вадим Бердников считает, что форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид справедливо стал обладателем «Конн Смайт Трофи».

«Тут такой тяжелый выбор. Конечно, мы бы все хотели, чтобы отдали Бобровскому. Но все-таки посмотрите на Макдэвида, как он сезон отыграл, какие рекорды побил, какой плей-офф сумасшедший провел.

Я все-таки считаю, Макдэвиду заслуженно отдали. Сколько, даже не считая его очков, полезной работы он делает — на вбрасываниях, на каждом участке поля. Объективно то, что отдали ему «Конн Смайт». Все-таки Макдэвид сейчас самая главная звезда в лиге и самый популярный игрок. В плей-офф в «Эдмонтоне» доказали, что они не мальчики для битья, такой камбэк сделали в финале», — цитирует «РБ Спорт» Бердникова.