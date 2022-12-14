Валерий Иванников: «Когда Овечкин бросает, вратарям лучше находиться на скамейке запасных»

Бывший вратарь СКА Валерий Иванников рассказал, почему лучшие голкиперы мира не могут справиться с бросками нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

14 декабря в матче против «Чикаго» (7:3) российский нападающий оформил хет-трик.

«У него бросок очень сильный, моментальный. Все знают, как он бросает, откуда, но никто не может с этим справиться. Не успевают среагировать. Вроде и позицию голкиперы правильную занимают. Но не могут отследить бросок. Ладно бы он бросал в одну точку, проблем не было бы. Все давно сориентировались бы. Но, даже зная, откуда он бросает, ничего сделать не могут. Надо еще учитывать, что в НХЛ вратари все немаленькие — под 190 см. Они сколько места в воротах занимают... Можно играть не только за счет реакции, но и за счет выбора позиции. Но все равно не справляются. И Овечкин попадает, куда хочет. Он же тоже смотрит, в какой позиции вратарь, как перемещается. Лучше всего, когда вратарь находится на скамейке запасных во время бросков Овечкина. Это самый лучший вариант», — цитирует Иванникова «РБ Спорт».

37-летний нападающий забил свой 800-й гол в НХЛ и является 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).