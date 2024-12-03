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Сегодня, 12:56

Каменский — о возвращении Овечкина на лед: «Раньше времени его никто не выпустит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вице-президент FONBET КХЛ Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» возвращение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на лед после травмы.

«Почему меня должно удивить. За ним следят врачи. Он сам профессионал, знает, как все делается. Наверное, это нормальный процесс. Раньше времени его никто не выпустит», — сказал Каменский «СЭ».

19 ноября 39-летний хоккеист получил перелом малоберцовой кости в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.

В 18 матчах этого сезона Овечкин набрал 25 (15+10) очков. В общей сложности россиянин забросил 868 шайб в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Валерий Каменский
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