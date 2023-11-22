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НХЛ

Сегодня, 20:12

Каменский — о критике Капризова: «Сезон только начался, нельзя делать скоропостижные выводы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на критику в адрес нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова из-за плохих результатов команды в нынешнем сезоне НХЛ.

«Капризова обвиняют в плохих результатах «Миннесоты»? Хоккей это командная игра, если бы один игрок влиял на результаты, то все играли бы один на один. Если у команды сейчас спад небольшой, то это ни о чем не говорит. Бывают спады, сейчас так, а завтра будет лучше. Капризов делает свое дело и всем доказал, что он игрок большого уровня. Сезон только начался, нельзя делать скоропостижные выводы. Команду судят после завершения турнира», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

В 17 матчах текущего регулярного чемпионата Капризов набрал 15 (5+10) очков. «Миннесота» набрала 14 очков в 17 играх и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: Metaratings.ru
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Валерий Каменский
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