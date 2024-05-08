Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим»

Трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский ответил на вопрос, считает ли он нынешний сезон лучшим для форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«По статистике, наверное да. Но стал ли этот сезон лучшим, надо спросить у него самого. Сезон ещё не закончился, если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим в карьере», — приводит слова Каменского LiveResult.ru.

Панарин отдал три голевые передачи во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (4:3 2ОТ, 2-0). 32-летний россиянин набрал 127 (52+75) очков за 88 матчей и вышел на чистое первое место в истории клуба по очкам за сезон, включая плей-офф. Панарин обошел Яромира Ягра, у которого 124 (54+70) балла за 85 матчей в сезоне-2005/06.