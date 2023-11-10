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НХЛ

Сегодня, 15:03

Каменский — о нокдауне Малкина: «Чистая случайность. Все произошло в суматохе»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод, в котором игрок «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе отправил нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в нокдаун.

«Хоккей — контактный вид спорта, к сожалению. Это игра мужчин. Что касается Малкина, то там чистая случайность, все произошло в суматохе. Здесь ничего не сделаешь. Просто нужно, чтобы судьи следили, регламент-то есть: за драку, грубость хоккеисты наказываются. Все наказания, все правила есть. Да, бывают случаи... Это хоккей», — сказал Каменский «СЭ».

В середине первого периода в матче НХЛ «Питтсбург» — «Лос-Анджелес» Кемпе устроил потасовку с игроком «Питтсбурга» Крисом Летангом. Малкин вступился за партнера, но Кемпе ударом с левой руки отправил Малкина в нокдаун.

В текущем сезоне россиянин провел 12 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

Евгений Малкин
ХК Питтсбург Пингвинз
Валерий Каменский
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