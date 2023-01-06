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Сегодня, 17:00

Каменский — о Матче звезд НХЛ: «Это бизнес-лига, которая умеет считать и видеть, на кого ходят и кем интересуются»

Каменский отреагировал на вызов шести российских хоккеистов на Матч звезд НХЛ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вызов шести российских хоккеистов для участия в Матче звезд НХЛ.

«Наши игроки играют на ведущих ролях. Руководство НХЛ все просчитало и увидело. Это бизнес-лига, которая умеет считать и видеть, на кого ходят, на кого смотрят и кем интересуются. Наши хоккеисты находятся на лидирующих позициях и показывают отличный хоккей», — сказал Каменский «СЭ».

Матч звезд-2023 пройдет во Флориде. 3 февраля состоятся конкурсы мастерства, а 4 февраля — матчи между командами дивизионов.

Александр Овечкин («Вашингтон»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Андрей Свечников («Каролина») сыграют за Столичный дивизион, Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — за Атлантический дивизион.

В составе Центрального дивизиона будут играть Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

НХЛ
Валерий Каменский
Матч звезд
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