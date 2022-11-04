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НХЛ

Сегодня, 11:10

Каменский — об Овечкине: «Мы только радуемся, что он играет и забивает голы!»

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Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» результаты «Вашингтона» в регулярном чемпионате НХЛ и игру капитана команды Александра Овечкина.

«У «Вашингтона» много травмированных. От этого такие результаты — то выигрывают, то проигрывают. Сезон только начался. Овечкин сравнялся с Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ? Александр играет, своей игрой показывает класс. Да, он добился этого рекорда. Мы только радуемся, что он играет и забивает голы! Пора перестать удивляться подвигам Александра? Думаю, нужно не удивляться, а радоваться за него, за достижения», — сказал Каменский «СЭ».

Ранее «Детройт» обыграл «Вашингтон» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталз» потерпели третье поражение подряд. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу. Для него этот гол стал 5-м в сезоне.

Овечкин всю карьеру выступает в НХЛ за «Вашингтон», к которому присоединился в 2005 году. В списке лучших снайперов в истории лиги россиянин занимает третье место, уступая только Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Валерий Каменский
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