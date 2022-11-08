Валерий Ничушкин пропустит около месяца из-за травмы

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустит около месяца из-за травмы.

Как сообщает журналист Кайл Фредриксон, 27-летнему россиянину потребуется операция на лодыжке и из-за этого он пропустит около месяца.

Нападающий получил травму нижней части тела 26 октября во время встречи с «Рейнджерс» (3:2 Б), а 28 октября попал в список травмированных. В текущем сезоне Ничушкин провел 7 матчей, в которых набрал 12 (7+5) очков.

«Колорадо» занимает седьмое место в турнирной табдице Западной конференции, набрав 13 очков в 11 матчах.