Валерий Ничушкин снова травмировал голеностоп

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, что у российского форварда Валерия Ничушкина травма голеностопа. Хоккеист получил повреждение в матче с «Нэшвиллом», который прошел 24 декабря.

«У Вала то же самое. Это все еще немного мешает ему. У него были небольшие осложнения, и он просто чувствовал, что не в лучшей форме», — цитирует Беднара журналист Кайл Фредриксон.

В декабре россиянин вернулся после операции на голеностопе, перенесенной в ноябре.

В этом сезоне хоккеист провел 15 матчей в НХЛ, набрав 7+9 очков.