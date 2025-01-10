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Валуев: «Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, то влюбленным в хоккей никто не помешает гулять»

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Депутат Госдумы РФ, бывший боксер Николай Валуев высказался о возможных народных гуляниях, после того как нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На счету россиянина 872 шайбы в регулярных чемпионатах, ему осталось 22 гола до повторения достижения канадца.

«Когда были победы на Олимпиадах, наши спортсмены устанавливали мировые рекорды, помните хоть одно народное гуляние? Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, то влюбленным в хоккей никто не помешает гулять, — приводит Legalbet слова Валуева. — Буду ли я отмечать это событие? Я, скорее всего, буду находиться в рабочем режиме. Когда есть возможность, то я праздную. У меня будет радость, гордость за нашего парня, который побил величайший рекорд. Не думаю, что об этом будет говориться на каждом шагу, но с точки зрения спорта и хоккея это очень большое событие. Люди будут очень рады».

В этом сезоне Овечкин сыграл 25 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 11 результативных передач.

Источник: legalbet.ru
Александр Овечкин
Николай Валуев
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