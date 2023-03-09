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НХЛ

Сегодня, 08:46

«Ванкувер» в овертайме обыграл «Анахайм», Кузьменко забросил шайбу

Сергей Разин
корреспондент
9 марта. «Ванкувер» — «Анахайм» (3:2 ОТ).
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Анахайм» со счетом 3:2.

В составе «Кэнакс» отличились Джей Ти Миллер, оформивший дубль, и Андрей Кузьменко. У «Дакс» шайбы на счету Троя Терри и Брока Макгинна.

После этого матча «Ванкувер» с 59 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 51 очком — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Анахайм» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Терри — 18 (Мактавиш, Джонс), 3:40 — 0:1. Миллер — 22 (мен., Петтерссон), 14:44 — 1:1. Кузьменко — 30 (Бовилье, Петтерссон), 34:23 — 2:1. Макгинн — 11 (Зеграс, Строум), 34:43 — 2:2. Миллер — 23 (Хьюз), 60:20 — 3:2.

Вратари: Демко — Достал.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 34 (9+12+12+1) — 22 (8+7+7+0).

Наши: Кравцов (12.45/3/0), Кузьменко (15.11/3/+1), Подколзин (11.38/0/0) — -.

9 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18617 зрителей.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Ванкувер Кэнакс
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