«Анахайм» уступил «Ванкуверу», у Минтюкова результативная передача

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Ванкуверу» со счетом 2:6.

В составе «Дакс» отличились Трой Терри и Тревор Зеграс, Павел Минтюков отметился результативной передачей. У «Кэнакс» шайбы забросили Элиас Петтерссон, Филип Гронек, Брок Босер, Конор Гарланд, Дакота Джошуа и Макс Сассон.

После этого матча «Анахайм» с 74 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Ванкувер» с 83 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Анахайм» — 6:2 (5:1, 0:1, 1:0)

Голы: Терри — 20 (Минтюков, Ватрано), 1:21 — 0:1. Э. Петтерссон — 16 (Карлссон, Форборт), 9:40 — 1:1. Гронек — 5 (Блюгерс), 10:46 — 2:1. Босер — 25 (бол., Хьюз, Леккеримяки), 11:32 — 3:1. Гарлэнд — 18 (бол., Хьюз, Босер), 13:25 — 4:1. Джошуа — 6 (Шервуд, М. Петтерссон), 14:10 — 5:1. Зеграс — 11 (Гудас, Мактавиш), 22:49 — 5:2. Сассон — 3, 45:33 — 6:2.

Вратари: Демко — Достал.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (14+6+6) — 34 (13+10+11).

Наши: — - Минтюков (18.58/2/-1).

5 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.