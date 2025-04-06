Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

6 апреля, 01:35

«Анахайм» уступил «Ванкуверу», у Минтюкова результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Ванкуверу» со счетом 2:6.

В составе «Дакс» отличились Трой Терри и Тревор Зеграс, Павел Минтюков отметился результативной передачей. У «Кэнакс» шайбы забросили Элиас Петтерссон, Филип Гронек, Брок Босер, Конор Гарланд, Дакота Джошуа и Макс Сассон.

После этого матча «Анахайм» с 74 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Ванкувер» с 83 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Анахайм» — 6:2 (5:1, 0:1, 1:0)

Голы: Терри — 20 (Минтюков, Ватрано), 1:21 — 0:1. Э. Петтерссон — 16 (Карлссон, Форборт), 9:40 — 1:1. Гронек — 5 (Блюгерс), 10:46 — 2:1. Босер — 25 (бол., Хьюз, Леккеримяки), 11:32 — 3:1. Гарлэнд — 18 (бол., Хьюз, Босер), 13:25 — 4:1. Джошуа — 6 (Шервуд, М. Петтерссон), 14:10 — 5:1. Зеграс — 11 (Гудас, Мактавиш), 22:49 — 5:2. Сассон — 3, 45:33 — 6:2.

Вратари: Демко — Достал.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (14+6+6) — 34 (13+10+11).

Наши: — - Минтюков (18.58/2/-1).

5 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Ванкувер Кэнакс
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя