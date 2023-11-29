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Сегодня, 08:34

«Ванкувер» выиграл у «Анахайма», Михеев сделал голевой пас

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» обыграл «Анахайм» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев дважды забросил Брок Босер, еще один гол у Элиаса Петтерссона. Российский форвард «Кэнакс» Илья Михеев сделал результативную передачу.

Единственную шайбу «Анахайма» забросил Райан Строум.

«Ванкувер» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 31 очком в 23 матчах.

«Анахайм» идет на 12-й строчке с 18 очками в 22 играх. «Дакс» потерпели седьмое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Анахайм» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Босер — 16 (Гронек, Миллер), 6:34 — 1:0. Строум — 3 (бол., Хенрик, Ватрано), 25:10 — 1:1. Петтерссон — 9 (Майерс, Михеев), 40:32 — 2:1. Босер — 17 (бол., п.в., Миллер), 59:12 — 3:1.

Вратари: Демко — Гибсон (58:48 — 59:12).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (6+6+16) — 31 (12+15+4).

Наши: Кузьменко (12.58/1/+1), Михеев (13.20/1/+1) — Любушкин (6.48/0/-1), Минтюков (22.11/2/-2).

29 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Ванкувер Кэнакс
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