«Ванкувер» дома обыграл «Аризону»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 2:1.

В составе «Кэнакс» отличились Элиас Петтерссон и Дакота Джошуа, у «Койотс» гол на счету Трэвиса Дермотта.

После этого матча «Ванкувер» с 64 очками занимает первое место в Западной конференции, «Аризона» с 45 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Аризона» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Петтерссон — 24 (бол., Хьюз, Миллер), 16:49 — 1:0. Дермотт — 1 (Керфут, Зукер), 18:40 — 1:1. Джошуа — 12 (Хегландер, Блюгерс), 39:02 — 2:1.

Вратари: Демко — Ингрэм.

Штраф: 11 — 17.

Броски: 26 (14+6+6) — 21 (4+10+7).

Наши: Задоров (15.20/0/0), Кузьменко (11.02/2/-1), Михеев (12.22/1/-1) — -.

19 января. Ванкувер. Rogers Arena. 19005 зрителей.