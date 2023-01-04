«Айлендерс» победили «Ванкувер» в гостях, Сорокин отбил 24 броска

«Айлендерс» обыграли «Ванкувер» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У гостей дублем отметился Жан-Габриэль Пажо, по одной шайбе у Мэтью Барзала, Андерса Ли, Аату Рятю и Кейси Сизикаса. У хозяев две шайбы забросил Бо Хорват.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

«Ванкувер» потерпел третье поражение подряд и идет на 12-м месте в таблице Западной конференции НХЛ с 35 очками в 37 матчах. «Айлендерс» идут на 8-й строчке «Востока» с 46 очками в 39 играх.

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«Ванкувер» — «Айлендерс» — 2:6 (1:0, 1:3, 0:3)

Голы: Хорват — 26 (Экман-Ларссон, Бесер), 18:23 — 1:0. Рятю — 2 (Джонстон, Мартин), 22:26 — 1:1. Пажо — 9 (бол., Пулок, Барзал), 32:56 — 1:2. Барзал — 10, 36:28 — 1:3. Хорват — 27 (бол., Миллер, Хьюз), 38:54 — 2:3. Ли — 14 (Нельсон), 41:46 — 2:4. Сизикас — 3 (Барзал, Уотерспун), 49:44 — 2:5. Пажо — 10 (мен., п.в., Романов, Сизикас), 57:51 — 2:6.

Вратари: Мартин — Сорокин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (12+8+6) — 29 (10+14+5).

Наши: Кузьменко (18.08/1/-2), Михеев (17.25/2/0) — Романов (18.35/1/+2).

4 января. Ванкувер. Rogers Arena.