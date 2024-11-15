«Айлендерс» на выезде победили «Ванкувер», Варламов сделал 24 сейва

«Айлендерс» в гостях обыграли «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Авторами голов победителей стали Жан-Габриэль Пажо, Скотт Мейфилд, Пьер Энгвалль, Андерс Ли и Ноа Добсон. Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 24 из 26 бросков соперника по воротам команды.

Шайбы за «Кэнакс» забросили Йонан Леккеримяки и Тайлер Майерс.

«Айлендерс» набрали 18 очков и расположились на 7-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» с 19 очками занимает 6-е место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Айлендерс» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Леккеримяки — 1 (Миллер, Гронек), 2:40 — 1:0. Пажо — 5 (бол., Ли, Вальстрем), 17:23 — 1:1. Мэйфилд — 1 (Хорват), 20:14 — 1:2. Энгвалль — 1 (Хольмстрем, Хаттон), 22:10 — 1:3. Ли — 7 (Хорват), 51:42 — 1:4. Добсон — 1 (п.в., Хаттон, Палмиери), 57:54 — 1:5. Майерс — 1 (Блюгерс), 58:34 — 2:5.

Вратари: Ланкинен (55:06 — 57:54) — Варламов.

Штраф: 15 — 7.

Броски: 26 (3+3+20) — 32 (9+15+8).

Наши: — - Цыплаков (16.47/0/0).

15 ноября. Ванкувер. Rogers Arena. 18728 зрителей.