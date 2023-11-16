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НХЛ

Сегодня, 09:10

Передача Кузьменко помогла «Ванкуверу» обыграть «Айлендерс»

Виктория Кравченко
Андрей Кузьменко.
Фото Global Look Press
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«Ванкувер» в овертайме обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. В третьем периоде одноклубник россиянина попал ему шайбой в лицо, из-за чего тот покинул лед при помощи медиков.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 39 из 43 бросков, защитник гостей Александр Романов не отличился результативными действиями.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Энгвалль — 1 (бол., Вальстрем, Ахо), 7:30 — 0:1. Нельсон — 6 (бол., Добсон, Барзал), 8:52 — 0:2. Миллер — 10 (бол., Петтерссон, Кузьменко), 24:39 — 1:2. Хорват — 5 (Барзал), 28:33 — 1:3. Босер — 13 (бол., Миллер, Хьюз), 31:03 — 2:3. Гронек — 1 (бол., Хьюз, Босер), 48:30 — 3:3. Хьюз — 6 (Миллер, Босер), 62:36 — 4:3.

Вратари: Демко — Сорокин.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 43 (14+14+12+3) — 33 (13+9+11+0).

Наши: Кузьменко (17.06/2/0), Михеев (13.24/3/+1) — Романов (19.33/3/0).

16 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.

Андрей Кузьменко
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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