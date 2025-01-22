Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:35

«Баффало» на выезде обыграл «Ванкувер»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2.

В составе «Сэйбрз» отличились Тэйг Томпсон, Иржи Кулих и Джон Петерка. У «Кэнакс» шайбы забросили Фил Ди Джузеппе и Элиас Петтерссон.

После этого матча «Баффало» с 41 очком занимает последнее место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 50 очками — на девятой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Баффало» — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Голы: Томпсон — 21 (Кулих), 17:34 — 0:1. Ди Джузеппе — 1 (Суси, Миллер), 23:05 — 1:1. Петтерссон — 11 (Хьюз, Босер), 30:29 — 2:1. Кулих — 8 (Петерка, Далин), 48:42 — 2:2. Петерка — 12 (Далин, Кулих), 53:33 — 2:3.

Вратари: Демко — Луукконен.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 34 (8+13+13) — 26 (7+9+10).

Наши: — .

22 января. Ванкувер. Rogers Arena.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Ванкувер Кэнакс
Читайте также
Число погибших в результате пожара на горнолыжном курорте в Турции возросло до 76
«Зенит» заработает на давно проданном Сергееве, от Карпина сбежал легионер. Главные трансферные слухи РПЛ
Овечкин рассказал о визите в Зал славы «Эдмонтона» и гонке за Гретцки
Трамп заявил об изучении вопроса продолжения поставок оружия Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
МХЛ отстранила тренера «Реактора» на семь матчей за провокацию массовой драки
Популярное видео
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя