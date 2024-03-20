Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

20 марта, 07:44

«Ванкувер» одержал победу над «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Ванкувер» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Шведский нападающий «Кэнакс» Элиас Петтерссон оформил дубль и сделал голевую передачу.

«Ванкувер» набрал 94 очка и лидирует в Западной конференции. «Баффало» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 71 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Баффало» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Гарлэнд — 14 (Хьюз, Петтерссон), 4:06 — 1:0. Петтерссон — 32 (бол., Миллер, Хьюз), 33:48 — 2:0. Далин — 16 (Пауэр, Так), 49:23 — 2:1. Петтерссон — 33 (п.в., Миллер), 58:09 — 3:1. Далин — 17 (Томпсон, Так), 59:39 — 3:2.

Вратари: Десмит — Леви (57:30 — 58:09, 58:56 — 59:55).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 34 (15+10+9) — 17 (7+3+7).

Наши: Задоров (17.56/1/-2), Михеев (13.06/1/0), Подколзин (6.30/1/0) — -.

20 марта. Ванкувер. Rogers Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Ванкувер Кэнакс
0
Читайте также
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лос-Анджелес» обыграл «Чикаго», у Гаврикова гол и передача

Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров опередил Маккиннона на одно очко