«Бостон» на выезде обыграл «Ванкувер»

«Ванкувер» дома уступил «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

Автором единственного гола хозяев стал Макс Сассон

За «Брюинз» шайбы забросили Брэд Маршан, Морган Гики, Павел Заха, Марк Маклафлин и Давид Пастрняк.

«Ванкувер» набрал 35 очков в 29 матчах и расположился на 8-й строчке Западной конференции, «Бостон» идет 6-м на «Востоке» с 35 очками за 32 встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Бостон» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Маршан — 13 (бол., Э. Линдхольм, Пастрняк), 5:12 — 0:1. Гики — 5 (Пастрняк, Заха), 8:08 — 0:2. Заха — 8 (Пастрняк, Гики), 21:12 — 0:3. Маклаулин — 1 (Пик), 31:49 — 0:4. Пастрняк — 11 (Макэвой, Заха), 40:26 — 0:5. Сассон — 1 (Миллер), 50:13 — 1:5.

Вратари: Демко — Суэймен.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 20 (4+12+4) — 28 (16+8+4).

Наши: — - Задоров (23.39/0/+1).

15 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.