Голы Кравцова и Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Чикаго»

«Ванкувер» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Кэнакс» прервали неудачную серию из четырех поражений.

Российские нападающие Виталий Кравцов и Андрей Кузьменко забросили по одной шайбе.

«Ванкувер» набрал 77 очков и занимает 12-е место в Западной конференции. «Чикаго» располагается на 15-й строчке — 56 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Чикаго» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кузьменко — 38 (Петтерссон, Хиросе), 16:16 — 1:0. Кравцов — 4 (бол., Гарлэнд, Хиросе), 23:53 — 2:0. Миллер — 30 (п.в., Бесер, Майерс), 59:35 — 3:0.

Вратари: Демко — Стэлок (59:03 — 59:35).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (8+12+9) — 33 (11+8+14).

Наши: Кравцов (10.54/2/0), Кузьменко (18.56/2/+1) — -.

7 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18945 зрителей.