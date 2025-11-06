Видео
6 ноября, 08:38

«Чикаго» выиграл у «Ванкувера»

Павел Лопатко

«Чикаго» победил «Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Блэкхокс» голы забили Тайлер Бертуцци (трижды), Коннор Бедард и российский нападающий Илья Михеев. 31-летний форвард в сезоне-2025/26 в 12 матчах набрал 6 (4+2) очков. У «Кэнакс» голы на счету Аату Рятю и Эвандера Кейна.

«Чикаго» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает 10-е место в таблице Западной конференции (15 очков после 14 игр). «Ванкувер» идет на 11-м месте (14 очков после 15 матчей).

НХЛ. Регулярный чемпионат
6 ноября, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер)
Ванкувер
Чикаго
