«Чикаго» выиграл у «Ванкувера»

«Чикаго» победил «Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Блэкхокс» голы забили Тайлер Бертуцци (трижды), Коннор Бедард и российский нападающий Илья Михеев. 31-летний форвард в сезоне-2025/26 в 12 матчах набрал 6 (4+2) очков. У «Кэнакс» голы на счету Аату Рятю и Эвандера Кейна.

«Чикаго» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает 10-е место в таблице Западной конференции (15 очков после 14 игр). «Ванкувер» идет на 11-м месте (14 очков после 15 матчей).