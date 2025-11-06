«Ванкувер» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» победил «Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

У «Чикаго» точные броски исполнили Тайлер Бертуцци (трижды), Коннор Бедард и российский нападающий Илья Михеев, у «Ванкувера» отличились Аату Рятю и Эвандер Кейн.

Канадская команда занимает 11-е место в таблице Западной конференции (14 очков после 15 матчей), американская — 10-е (15 очков после 14 матчей).

