Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Даллас»

«Ванкувер» обыграл «Даллас» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

За хозяев забросили Филлип Ди Джузеппе, Андрей Кузьменко, Энтони Бовилье, Гийом Бризбуа и Джей Ти Миллер. У гостей отличились Уайатт Джонстон и Джейми Бенн.

«Ванкувер» одержал пятую победу подряд и занимает 12-е место в таблице Западной конференции с 63 очками в 66 матчах. «Даллас» прервал серию из трех матчей без поражений и идет на второй строчке Запада с 87 очками в 68 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Даллас» — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Голы: Ди Джузеппе — 3 (Миллер, Бесер), 1:35 — 1:0. Кузьменко — 33 (бол., Гарлэнд, Бесер), 6:00 — 2:0. Джонстон — 18 (Бенн, Хейсканен), 20:48 — 2:1. Бовилье — 16 (Воланин, Петтерссон), 31:53 — 3:1. Бенн — 29 (бол., Хейсканен), 39:55 — 3:2. Бризбуа — 1 (Оман, Гарлэнд), 44:09 — 4:2. Миллер — 25 (Бесер), 56:58 — 5:2.

Вратари: Демко — Мюррей (55:24 — 56:05).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 19 (4+8+7) — 27 (7+13+7).

Наши: Кравцов (10.25/0/0), Кузьменко (18.00/2/+1), Подколзин (11.32/1/0) — Дадонов (16.51/2/-1).

15 марта. Ванкувер. Rogers Arena.