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НХЛ

Сегодня, 07:36

«Ванкувер» победил «Даллас», у Михеева голевая передача

Руслан Минаев
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«Ванкувер» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

У «Кэнакс» отметились Пиус Зутер и Элиас Петтерссон. Голевая передача на счету россиянина Ильи Михеева.

«Ванкувер» с 17 очками поднялся на второе место турнирной таблицы «Запада». «Даллас» с 15 очками опустился на 4-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Даллас» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Сутер — 2 (Джошуа, Суси), 24:21 — 1:0. Петтерссон — 6 (Гронек, Михеев), 35:54 — 2:0.

Вратари: Демко — Эттингер.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 28 (8+14+6) — 27 (13+5+9).

Наши: Кузьменко (16.31/0/+1), Михеев (15.18/1/+1) — Дадонов (12.57/1/-2).

5 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Даллас Старз
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