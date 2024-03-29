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НХЛ

29 марта, 07:37

«Даллас» на выезде обыграл «Ванкувер»

Евгений Козинов
Корреспондент
29 марта. «Ванкувер» — «Даллас» — 1:3.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Кэнакс» потерпели второе поражение подряд.

Нападающий «Старз» Роопе Хинтц забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

«Даллас» набрал 101 очко и первым в Западной конференции гарантировал себе выход в плей-офф. «Ванкувер» идет вторым — 98 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Даллас» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Хинтц — 27 (бол., Робертсон, Бенн), 18:48 — 0:1. Миллер — 35 (Гарлэнд, Блюгерс), 27:39 — 1:1. Бенн — 19 (бол., Павелски, Хинтц), 56:52 — 1:2. Робертсон — 26 (п.в., Павелски, Хинтц), 57:57 — 1:3.

Вратари: Десмит (57:16 — 57:57, 58:09) — Эттингер (16:56 — 17:21, 33:33 — 33:34).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 28 (8+11+9) — 33 (9+14+10).

Наши: Задоров (17.30/1/0), Михеев (10.33/1/0), Подколзин (10.27/0/0) — -.

29 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18987 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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