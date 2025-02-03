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Сегодня, 06:44

«Детройт» в овертайме обыграл «Ванкувер» и продлил победную серию до шести матчей

Сергей Разин
корреспондент
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«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Ванкувер» в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Ред Уингз» дубль оформил Алекс Дебринкэт, еще один гол забил Бен Чиаро. У «Кэнакс» шайбы на счету Пьюса Сутера и Филипа Хитила.

«Детройт» одержал шестую победу подряд и с 59 очками расположился на седьмом месте в Восточной конференции, «Ванкувер» с 57 очками — на девятой строчке «Запада».

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«Ванкувер» — «Детройт» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Сутер — 14 (Э. Петтерссон, Шервуд), 4:19 — 1:0. Дебринкэт — 22 (Копп), 6:14 — 1:1. Чиаро — 3 (Берггрен, Седерблом), 25:54 — 1:2. Хытил — 12, 50:46 — 2:2. Дебринкэт — 23 (Раймонд, Зайдер), 64:18 — 2:3.

Вратари: Ланкинен — Лайон.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 27 (10+9+7+1) — 18 (6+7+2+3).

Наши: — - Тарасенко (17.14/1/+1).

3 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.

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ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Детройт Ред Уингз
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